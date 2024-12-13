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        Yalova'da gönüllü polisler zorlu eğitimlerle gemi adamı olmaya hazırlanıyor

        SITKI YILDIZ - Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Daire Başkanlığınca Yalova'da düzenlenen "Gemi Adamı Temel Branş Eğitim Kursu"na katılan gönüllü polis memurları, deniz komandolarını aratmayan zorlu eğitimlerle görevlerine hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 11:06 Güncelleme: 13.12.2024 - 11:06
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        Yalova'da gönüllü polisler zorlu eğitimlerle gemi adamı olmaya hazırlanıyor
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        SITKI YILDIZ - Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Daire Başkanlığınca Yalova'da düzenlenen "Gemi Adamı Temel Branş Eğitim Kursu"na katılan gönüllü polis memurları, deniz komandolarını aratmayan zorlu eğitimlerle görevlerine hazırlanıyor.

        Terörle mücadele başta olmak üzere kaçakçılık, uyuşturucu ticareti gibi suçlarla mücadele, Türkiye'nin huzuru ve güveni için mücadele eden Emniyet Genel Müdürlüğü, Mavi Vatan'da da bu etkisini artırmak amacıyla Koruma Daire Başkanlığı koordinesinde Yalova, Çanakkale ve Samsun'da başlattığı Gemi Adamı Temel Branş Eğitim Kursu'nu başarıyla sürdürüyor.

        Marmara Bölgesi'nde önemli bir konumda bulunan Yalova Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü de 60 gönüllü polis memuruna 45'er günlük zorlu eğitim vererek Mavi Vatan'ın korunmasında görev almalarını sağladı.

        Yalova Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğünün imkanları sayesinde alanında uzman eğitmenler tarafından verilen kursa sabah yaklaşık 8 kilometrelik koşuyla başlayan kursiyerler, yüzme, boğulmak üzere olan kişiyi kurtarma, gemi ve tekne kullanımı ile denetimi, deniz trafiği kontrolü gibi alanlarda bilgi ve becerilerle donatılıyor.

        Tersanede gemi inşa eğitimi başta olmak üzere liman denetimi gibi konularda da uygulama yapabilme imkanı bulan kursiyerler, başarılı olabilmek için mücadele ediyor. Program kapsamında geçen ay başlayan yeni dönemde 2'si kadın 20 kursiyer, zorlu eğitimlerden geçiyor.

        - "Küçük teknelerimizi organize edebilecek, kullanabilecek durumdalar"

        Yalova Deniz Liman Şube Müdürü Başkomiser Gökhan Çağlardere, AA muhabirine, bu yıl 8, 9 ve 10'uncu dönem eğitimlerin Çanakkale, Samsun ve Yalova'da verildiğini söyledi.

        Kursiyerlerin zorlu eğitimlerle deneyim kazandığını belirten Çağlardere, "Sabah yüzme ve koşuyla başlıyoruz. Koşularımız genellikle 6-8 kilometre oluyor. Sabahları yaklaşık 1,5 saat nizami yüzmemiz var. Daha sonraki süreçte ekibi teorik ve uygulamalı dersler olarak ikiye bölüyoruz." dedi.

        Çağlardere, teorik derslerde deniz mevzuatı, denizde karşılaşabilecekleri durumlar, denizcilik terimleri, denizin işleyişiyle ilgili genel konuların anlatıldığını ifade etti.

        Uygulamada ise halat bağlama, boğulmak üzere olan kişiyi kurtarma gibi konularda pratik yapıldığını dile getiren Çağlardere, şu bilgileri verdi:

        "Küçük teknelerimizi organize edebilecek, kullanabilecek durumdalar. Kalan 3 haftada da daha büyük teknelerimizi kullanacak, sevk edebilecek duruma getirip arkadaşlarımızı mezun etmiş olacağız. Yalova, Marmara'da önemli bir konuma sahip olduğu için burada kursiyerlerimize bütün alanlara dokunma şansı tanıyoruz. Balıkçılık, deniz trafiği, tersane, liman, güvenlik bölgeleri, köprü, yaz ve diğer aylarda deniz turizmi, plajlar gibi diğer unsurların tamamının Yalova'da olduğunu düşünürsek kısa bir alanda kursiyerlere hepsini gösterme yoluna gidebiliyoruz. Bu nedenle Yalova avantajlı diyebiliriz. Arkadaşlarımız 45 günlük eğitimden sonra gemi adamı branşına aktarılacak. Önlerinde daha çok uzun zaman var. Biz eğitimin bir kısmını verdik ama denizcilik bir derya, bir okyanus diyebiliriz. Gün gün tecrübeleri arttıkça arkadaşlarımız daha başarılı olacaklardır."

        - Eşleri destek verdi, eğitime katıldılar

        Kars'tan gelen 2 çocuk annesi polis memuru Işıl Fidan Ağabeyoğlu ise bir kadın olarak eğitime katılmaktan gururlu olduğunu belirtti.

        Çocukluğundan bu yana denizci olmayı hayal ettiğini, bu amaçla denizcilik lisesini bitirdiğini aktaran Ağabeyoğlu, "Eğitimler zorlu ama eğlenceli. Severek yaptığımız her şey bence kolaylaşıyor. Sağ olsunlar hocalarımız bizi tam donanımlı hale getirebilmek için ellerinden gelen özveriyi göstererek eğitim veriyor. Biz de gönüllülük esasına göre burada bulunup canıgönülden eğitimlere devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Ağabeyoğlu, bu süreçte en büyük desteği, Kars'ta çocuklarıyla ilgilenen eşinden gördüğünü anlattı.

        Van'da görevli polis memuru Ali Kağan Uysal da denize olan ilgisinden dolayı eğitime katıldığını bildirdi.

        Eşinin, bu deniz sevgisi nedeniyle eğitim için kendisini cesaretlendirip yönlendirdiğini dile getiren Uysal, şöyle konuştu:

        "Burada çok deneyimli hocalarımız var. Sağolsunlar kendilerinin yönlendirmeleri, eğitimleriyle burada kursumuzu devam ettiriyoruz. Eğitimlerimiz zorlu fakat verimli geçiyor. Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Zor şartlarda başkaları için ulaşılamaz, gidilemez diye düşünülen şartlara göre eğitimlerimize devam ediyoruz. Açıkçası daha önce tekne kullanma deneyimim yoktu fakat fazlaca merakım vardı. Eğitimlerimiz sonrasında fark ettik ki ciddi manada gelişme sağlıyoruz. Teknelerimizi küçüğünden büyüğüne kadar kullanmaya başladık. Tabii bu bir süreç ve burada katetmemiz gereken daha çok yol var."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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