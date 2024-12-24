Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı tutuklandı

Yalova'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 16-22 Aralık'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik 5 operasyon gerçekleştirdi.

Uyuşturucu madde temini sağlayarak sokak düzeyinde uyuşturucu madde ticareti yapacağı değerlendirilen A.K'nin ikametinde yapılan aramada 4 parça halinde toplam 3 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

20 Aralık'ta yapılan operasyonda ise uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen A.Ç'nin kullandığı otobüs narkotik maddeler, narkotik dedektör köpeği "Zeytin" eşliğinde arama yapıldı. Aramada, çuvallar içinde bulunan deterjan bidonlarına zulalanmış 8 parça halinde 4 kilo 250 gram skunk bulundu.

Soruşturmayı genişleten ekipler, A.Ç. ve onunla ortak hareket ettiği tespit edilen M.Ş. ve Ö.G'yi de gözaltına aldı.