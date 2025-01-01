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        Yalova Valisi Kaya, yılbaşında görevdeki personelin yeni yılını kutladı

        Yalova Valisi Hülya Kaya, yılbaşında görev başındaki jandarma, emniyet ve sağlık ekiplerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 00:55 Güncelleme: 01.01.2025 - 01:08
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        Yalova Valisi Kaya, yılbaşında görevdeki personelin yeni yılını kutladı
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        Yalova Valisi Hülya Kaya, yılbaşında görev başındaki jandarma, emniyet ve sağlık ekiplerini ziyaret etti.

        Vali Kaya, beraberinde AK Parti Yalova milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş, Meliha Akyol, AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü, MHP İl Başkanı Ahmet İhsan Güldoğan ve kurum müdürleriyle ilk olarak valilik binasının giriş katında bulunan merkez jandarma karakol komutanlığına ziyarette bulundu.

        Burada görevli personelin yeni yılını kutlayan Vali Kaya, ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne geçerek görevi başında olan çalışanlarla bir araya geldi.

        Beraberindeki protokolle Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden Kaya, 2024'ün son bebeği Asya Çetin'in ailesini ziyaret ederek tebrik etti.

        Bebeğin hediyesini verdikten sonra Yalova-İzmit kara yolundaki uygulama noktasına geçen Kaya, uygulamada durdurulan vatandaşların yeni yılını kutladı ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Program, Yalova Polis Merkezi ve polis lokali ziyaretlerinin ardından son buldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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