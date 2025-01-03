"Kayalıktan düştü" dediği karısını iterek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

Yalova'nın Altınova ilçesinde geçen yıl eşini yaklaşık 20 metre yükseklikteki kayalıktan iterek ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Erdal Necip S, eşi Semiha S'nin ailesi, yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Ayrıca sanığın hasta olduğunu ileri sürdüğü kızıyla sürekli gezdiğini de ifade ettiğini hatırlatan Dursun, geçen duruşmada sunduğu kızına ait ses kaydında evladının evliliği yürütebilmek için elinden gelen tüm çabayı gösterdiğini söyledi.

Söz verilen Semiha S'nin annesi Selma Dursun, sanık avukatının verdiği 15 sayfalık savunmada sürekli kızının hasta olduğu ifadelerinin bulunduğunu belirterek, "Kızım o saatte ne işi vardı orada?" dedi.

Ailenin avukatları da tanıkların, bilirkişi raporlarının, sanığın çelişkili ifadelerinin ve delillerin, Erdal Necip S'nin cinayeti işlediğini gösterdiğini ileri sürerek cezalandırılmasını talep etti.

Duruşma sonrası gazetecilere açıklamada bulunan anne Selma Dursun, alınan karardan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

- "Bugün bir nebze de olsa kanı yerde kalmadı"

Verilen ara sonrası mahkeme heyeti, temyiz yolu açık olmak üzere sanığı "eşe karşı kasten öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

"Bugün bir nebze de olsa kanı yerde kalmadı. Ben ona inanıyorum. Allah, bizim yanımızda, doğrunun yanındaydı. Evladım 32 yaşında gitti. Eşine güvendi, sevdi. 'Evliliğimi kurtarayım.' diye iyi niyetle gitti. Bütün iyi niyetimizi bunlar suiistimal etti. Kararı saygıyla karşılıyorum. Hak yerini buldu."

Avukat Eyyüp Kaplan ise şüpheye yer olmayacak şekilde doğru karar verildiğinin altını çizerek, Semiha S'nin katilinin cezasız kalmamasından dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.