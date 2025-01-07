Çınarcık'ta fırınlar denetlendi

Yetkililer, denetimlerin periyodik olarak devam edeceğini ve halk sağlığını korumak adına bu tür kontrollerin sıklaştırılacağı bilgisini verdi.

Ayrıca, işletme sahiplerine temizlik, hijyen ve çalışan sağlığına yönelik kurallara titizlikle uyulması gerektiği hatırlatıldı.

Çınarcık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ürün gramajları ve hijyen koşullarını kontrol ederek, işletmelerin hijyen standartlarına uygun olup olmadığını inceledi.

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