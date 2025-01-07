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        Çınarcık'ta fırınlar denetlendi

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, fırınlar ve unlu mamul üretimi yapan işletmelerde denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 09:06 Güncelleme: 07.01.2025 - 09:06
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        Çınarcık'ta fırınlar denetlendi
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        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, fırınlar ve unlu mamul üretimi yapan işletmelerde denetim gerçekleştirildi.

        Çınarcık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ürün gramajları ve hijyen koşullarını kontrol ederek, işletmelerin hijyen standartlarına uygun olup olmadığını inceledi.

        Ayrıca, işletme sahiplerine temizlik, hijyen ve çalışan sağlığına yönelik kurallara titizlikle uyulması gerektiği hatırlatıldı.

        Yetkililer, denetimlerin periyodik olarak devam edeceğini ve halk sağlığını korumak adına bu tür kontrollerin sıklaştırılacağı bilgisini verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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