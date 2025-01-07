Çınarcık'ta fırınlar denetlendi
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, fırınlar ve unlu mamul üretimi yapan işletmelerde denetim gerçekleştirildi.
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, fırınlar ve unlu mamul üretimi yapan işletmelerde denetim gerçekleştirildi.
Çınarcık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ürün gramajları ve hijyen koşullarını kontrol ederek, işletmelerin hijyen standartlarına uygun olup olmadığını inceledi.
Ayrıca, işletme sahiplerine temizlik, hijyen ve çalışan sağlığına yönelik kurallara titizlikle uyulması gerektiği hatırlatıldı.
Yetkililer, denetimlerin periyodik olarak devam edeceğini ve halk sağlığını korumak adına bu tür kontrollerin sıklaştırılacağı bilgisini verdi.
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