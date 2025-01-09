Almanya'da yaşayan Türk vatandaşı Çınarcık Belediyesine araç hibe etti

Başkan Kurt, aracın Çınarcık'a hayırlı olmasını dileyerek, "Belediyemize bu aracı hibe eden vatandaşımıza da çok teşekkür ediyorum. Araç ve ekipman, yangın afetinde hayat kurtarır." ifadelerini kullandı.

Almanya'da yaşayan bir Türk vatandaşı tarafından Çınarcık Belediyesine itfaiye merdiven aracı hibe edildi.

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