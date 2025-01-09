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        Almanya'da yaşayan Türk vatandaşı Çınarcık Belediyesine araç hibe etti

        Almanya'da yaşayan bir Türk vatandaşı tarafından Çınarcık Belediyesine itfaiye merdiven aracı hibe edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 15:07 Güncelleme: 09.01.2025 - 15:18
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        Almanya'da yaşayan Türk vatandaşı Çınarcık Belediyesine araç hibe etti
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        Almanya'da yaşayan bir Türk vatandaşı tarafından Çınarcık Belediyesine itfaiye merdiven aracı hibe edildi.

        Çınarcık Belediye Başkanı Avni Kurt, belediyenin hizmet binasının önüne getirilen araca binerek İtfaiye Müdürü Hakkı Bağdat’tan 1996 model, 30 metre merdiven uzunluğuna sahip araçla ilgili teknik bilgi aldı.

        Başkan Kurt, aracın Çınarcık'a hayırlı olmasını dileyerek, "Belediyemize bu aracı hibe eden vatandaşımıza da çok teşekkür ediyorum. Araç ve ekipman, yangın afetinde hayat kurtarır." ifadelerini kullandı.

        Halihazırda 8 araçla hizmet veren Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün araç sayısı 9'a yükseldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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