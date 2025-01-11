Yalova'da kurumlar brifingi programı başladı

Yalova Valisi Hülya Kaya'nın başkanlığında 2025 yılı hedeflerinin belirlenmesi ve 2024 çalışmalarının değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen "kurumlar brifingi" Armutlu ilçesinde başladı.

Armutlu'daki bir otelde gerçekleştirilen toplantıda, Yalova'daki tüm kamu kurum müdürleri bir araya geldi.

Eğitim, sağlık, güvenlik, ve altyapı gibi temel alanlardaki çalışmaların ele alındığı toplantıda, 2025 yılına yönelik hedefler ve çözüm önerileri detaylı şekilde tartışıldı.

Kurum müdürlerinin sunumlarını yaptığı brifingin açılışında konuşan Vali Kaya, 2025 yılının Yalova için yeni hedeflerin gerçekleşeceği bir yıl olacağını aktardı.

"Bu yolda en büyük gücümüz, kurumlarımız arasındaki koordinasyon ve iş birliği." diyen Kaya, şöyle konuştu:

"Her bir vatandaşımıza daha iyi bir yaşam sunmak için hep birlikte, özveriyle çalışacağız. Herkesin üzerine düşeni yapacağına inanıyorum. Eksikliklerin farkındayız bununla ilgili düzenlemeler yapıyoruz. Toplantımızdaki amaç hem geçmiş bir yılın muhasebesini yapmak hem de önümüzdeki dönemde daha etkili ve yenilikçi çözümler geliştirmek adına bir istişare zemini olacaktır. Sizlerden, görev alanlarınızdaki tecrübelerinizi, karşılaştığınız zorlukları ve geliştirdiğiniz çözüm önerilerini paylaşmanızı rica ediyorum. Bu toplantının sonucunda ortaya çıkacak fikirlerin, ilimize ve halkımıza değer katacağına yürekten inanıyorum."

Vali Kaya, ortak akıl ve iş birliğinin kendilerini daima daha ileriye taşıyacağına inandığını dile getirerek, "Bugün burada alınacak kararların, güzel Yalova'mızın her alanda daha güçlü bir geleceğe adım atmasına vesile olmasını temenni ediyorum. Katılımınız ve katkılarınız için teşekkür ediyor, toplantımızın başarılı geçmesini diliyorum." diye konuştu.