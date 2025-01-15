Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Yalova'da muhtarlığa ait öğrenci servisi yandı

        Yalova'da muhtarlığa ait öğrenci servisinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 11:02 Güncelleme: 15.01.2025 - 11:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yalova'da muhtarlığa ait öğrenci servisi yandı
        ABONE OL

        Yalova'da muhtarlığa ait öğrenci servisinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Merkeze bağlı Sugören köyü muhtarlığına ait 77 ADH 719 resmi plakalı midibüs, seyir halindeyken bilinemeyen nedenden dolayı yanmaya başladı.

        Sürücü aracı yol kenarında durdurup, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahele ettiği araçtaki yangını söndürüldü.

        Kullanılamaz hale gelen midibüsün köydeki çocuklar için servis olarak kullanıldığı öğrenilirken, yangın sırasında araçta öğrenci olmadığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam
        İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam
        Adana'da 3 kişi boğazı kesilmiş halde bulundu!
        Adana'da 3 kişi boğazı kesilmiş halde bulundu!
        Şantiyede facia! Üzerine 1 tonluk kepçe kovası düştü
        Şantiyede facia! Üzerine 1 tonluk kepçe kovası düştü
        Transferde 2 rakip birden!
        Transferde 2 rakip birden!
        Borç kavgası kanlı bitti! Kayınpederini sırtından bıçakladı!
        Borç kavgası kanlı bitti! Kayınpederini sırtından bıçakladı!
        Schmidt ısrarı!
        Schmidt ısrarı!
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        4 yaşındaki oğlunu boğup çöpe atmıştı! Katil anne tutuklandı!
        4 yaşındaki oğlunu boğup çöpe atmıştı! Katil anne tutuklandı!
        Güney Kore'nin azledilen lideri Yoon gözaltında
        Güney Kore'nin azledilen lideri Yoon gözaltında
        "Çocuk yapacağıma sörf yaparım"
        "Çocuk yapacağıma sörf yaparım"
        Fenerbahçe kafasını kullanıyor!
        Fenerbahçe kafasını kullanıyor!
        Dünyanın en gizemli ve korkutucu noktası!
        Dünyanın en gizemli ve korkutucu noktası!
        İsrail'de ateşkes beklentisi
        İsrail'de ateşkes beklentisi
        Kilo verince yağlar nereye gider?
        Kilo verince yağlar nereye gider?
        Doğum günü kutlaması faciayla bitti!
        Doğum günü kutlaması faciayla bitti!
        Akdoğan'dan Habertürk'e açıklamalar
        Akdoğan'dan Habertürk'e açıklamalar
        Kışın D vitamini eksikliği depresyon sebebi
        Kışın D vitamini eksikliği depresyon sebebi
        Beraber olsalar da ayrılar
        Beraber olsalar da ayrılar
        Efsane mi, doğru mu? Ayakta su içmek zararlı mı?
        Efsane mi, doğru mu? Ayakta su içmek zararlı mı?
        S Sport’a yasa dışı bahis cezası
        S Sport’a yasa dışı bahis cezası

        Benzer Haberler

        Yalova'da takla atan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
        Yalova'da takla atan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
        Yalova'da devre mülk mağdurlarını ikinci kez dolandıranlar hakim karşısında
        Yalova'da devre mülk mağdurlarını ikinci kez dolandıranlar hakim karşısında
        Yalova'da başlatılan kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi
        Yalova'da başlatılan kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi
        Yalova'da sağlıkçılar kan bağışını artırmak için kısa film çekti
        Yalova'da sağlıkçılar kan bağışını artırmak için kısa film çekti
        Yalova'da kurumlar brifingi programı başladı
        Yalova'da kurumlar brifingi programı başladı
        Armutlu'da masa tenisi turnuvası düzenlendi
        Armutlu'da masa tenisi turnuvası düzenlendi