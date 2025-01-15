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        Yalova'da yüzey temizleyici bidonlarına doldurulmuş 45 litre etil alkol ele geçirildi

        Yalova'da, İstanbul'dan yüzey temizleyici bidonlarında gönderilen 45 litre etil alkol ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 16:32 Güncelleme: 15.01.2025 - 16:58
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        Yalova'da yüzey temizleyici bidonlarına doldurulmuş 45 litre etil alkol ele geçirildi
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        Yalova'da, İstanbul'dan yüzey temizleyici bidonlarında gönderilen 45 litre etil alkol ele geçirildi.

        Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çınarcık ilçesine bağlı Koru beldesine kargo aracılığıyla İstanbul'dan etil alkol gönderildiği bilgisine ulaştı.

        Ekipler, düzenlediği operasyonda beşer litrelik yüzey temizleyici bidonlarına doldurulmuş 45 litre etil alkol ele geçirdi.

        Adına etil alkol gönderilen 3 şüpheli ile gönderici şirket hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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