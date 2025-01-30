Yalova'da üzerine iskele devrilen tersane işçisi hayatını kaybetti

Gümüş, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ağır yaralanan Gümüş, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Altınova ilçesi Tersaneler Bölgesi'nde çalışan Yusuf Gümüş'ün (23) üzerine henüz belirlenemeyen bir nedenle iskele devrildi.

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