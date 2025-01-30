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        Yalova'da üzerine iskele devrilen tersane işçisi hayatını kaybetti

        Yalova'nın Altınova ilçesinde üzerine iskele devrilen tersane işçisi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 14:55 Güncelleme: 30.01.2025 - 14:55
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        Yalova'da üzerine iskele devrilen tersane işçisi hayatını kaybetti
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        Yalova'nın Altınova ilçesinde üzerine iskele devrilen tersane işçisi yaşamını yitirdi.

        Altınova ilçesi Tersaneler Bölgesi'nde çalışan Yusuf Gümüş'ün (23) üzerine henüz belirlenemeyen bir nedenle iskele devrildi.

        Ağır yaralanan Gümüş, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Gümüş, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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