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        GÜNCELLEME - Yalova'da şebeke suyu hattında görülen köpüklenmeyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı

        Yalova'da su ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nı besleyen Kadıköy ile Kurtköy Derivasyonu'nda yaşanan köpüklenmenin ardından gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 14:38 Güncelleme: 02.02.2025 - 14:38
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        GÜNCELLEME - Yalova'da şebeke suyu hattında görülen köpüklenmeyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı
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        Yalova'da su ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nı besleyen Kadıköy ile Kurtköy Derivasyonu'nda yaşanan köpüklenmenin ardından gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kurtköy Mahallesi Muhtarı Y.T, muhtar azası N.U. ile eski belediye çalışanları S.A, G.K. ve Ö.B'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünden geçirilen 5 şüpheli, Yalova Adliyesine sevk edildi.

        Zanlılardan muhtar Y.T. ve eski belediye çalışanı S.A, "İçilecek sulara zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürme" suçundan tutuklandı.

        Diğer şüpheliler savcılık sorgularının ardından salıverildi.

        Yalova'da kentin su ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nı besleyen Kadıköy ile Kurtköy Derivasyonu'nda 29 Ocak Çarşamba akşamı köpüklenme oluşması nedeniyle kentte 24 saat su kesintisi yaşanmış, hatlarda yapılan temizliğin ardından yeniden su verilmeye başlanmıştı. Şebeke suyuna dışarıdan müdahale edildiği iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 5 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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