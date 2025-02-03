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        Yalova'da aracında çakar tertibatı bulunan sürücüye 138 bin lira ceza kesildi

        Yalova'da polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde aracına yetkisiz çakar tertibatı taktıran sürücüye 138 bin lira idari para cezası kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 21:50 Güncelleme: 03.02.2025 - 22:01
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        Yalova'da aracında çakar tertibatı bulunan sürücüye 138 bin lira ceza kesildi
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        Yalova'da polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde aracına yetkisiz çakar tertibatı taktıran sürücüye 138 bin lira idari para cezası kesildi.

        Yalova Emniyet Müdürlüğü ​Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin 30 Ocak-3 Şubat tarihlerinde yaptığı denetimlerde lüks cipin ön panjur ve tampon kısımlarında monteli bağımsız çakar lamba tespit edildi.

        Sürücüye 138 bin 172 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücü belgesi 30 gün geri alınırken araç da trafikten 30 gün süreyle men edildi.

        Ekiplerin yaptığı diğer denetimlerde ise iki ayrı otomobilin egzoz sistemlerinin mevzuata uygun olmadığı, aşırı ses ve gürültü yaptığı tespit edilerek sürücülerine 9 bin 267 lira idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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