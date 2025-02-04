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        Çınarcık'ta yangın farkındalığı için seminer düzenlendi

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde Yangın Farkındalık Semineri gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 13:46 Güncelleme: 04.02.2025 - 13:49
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        Çınarcık'ta yangın farkındalığı için seminer düzenlendi
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        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde Yangın Farkındalık Semineri gerçekleştirildi.

        Çınarcık Belediyesince vatandaşlara yönelik düzenlenen seminerde, Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürü Hakkı Bağdat, yangın esnasında yapılması ve dikkat edilmesi gereken hususlara yönelik bilgi verdi.

        Videolu sunumla yangın örneklerinin de anlatıldığı seminerin sonunda Bağdat vatandaşların sorularını cevapladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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