Çınarcık'ta yangın farkındalığı için seminer düzenlendi

Çınarcık Belediyesince vatandaşlara yönelik düzenlenen seminerde, Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürü Hakkı Bağdat, yangın esnasında yapılması ve dikkat edilmesi gereken hususlara yönelik bilgi verdi.

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