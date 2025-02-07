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        AK Parti Yalova İl Başkanı Güçlü, güven tazeledi

        AK Parti Yalova 8. Olağan İl Kongresi'nde mevcut il başkanı Umut Güçlü, yeniden göreve seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 22:11 Güncelleme: 07.02.2025 - 22:16
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        AK Parti Yalova İl Başkanı Güçlü, güven tazeledi
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        AK Parti Yalova 8. Olağan İl Kongresi'nde mevcut il başkanı Umut Güçlü, yeniden göreve seçildi.

        Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda düzenlenen kongrede, AK Parti delegeleri kurulan sandıklarda oylarını kullandı.

        Mevcut İl Başkanı Umut Güçlü 328 oy alırken, İsmail Atik ise 228 oy aldı.

        Yeniden il başkanlığına seçilen Güçlü, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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