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        Yalova'da kontrolden çıkarak takla atan pikaptaki 2 kişi yaralandı

        Yalova'da sürücünün hakimiyetini kaybetmesiyle takla atan pikaptaki 2 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 13:54 Güncelleme: 12.02.2025 - 13:54
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        Yalova'da kontrolden çıkarak takla atan pikaptaki 2 kişi yaralandı
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        Yalova'da sürücünün hakimiyetini kaybetmesiyle takla atan pikaptaki 2 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Yalova-Çınarcık yolu üzerinde il merkezine seyir halindeki 16 JNS 52 plakalı pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

        Yol kenarında ters yatan pikaptaki sürücü ile beraberindeki yolcu olay yerine sevk edilen ambulanslarla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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