Yalova'da kontrolden çıkarak takla atan pikaptaki 2 kişi yaralandı
Yalova'da sürücünün hakimiyetini kaybetmesiyle takla atan pikaptaki 2 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yalova'da sürücünün hakimiyetini kaybetmesiyle takla atan pikaptaki 2 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yalova-Çınarcık yolu üzerinde il merkezine seyir halindeki 16 JNS 52 plakalı pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
Yol kenarında ters yatan pikaptaki sürücü ile beraberindeki yolcu olay yerine sevk edilen ambulanslarla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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