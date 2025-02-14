Çınarcık'taki Doğa Eğitim Merkezi polis ve ailelerini ağırladı

Yalova Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bağlı Çınarcık Şefliği'nde faaliyet gösteren Doğa Eğitim Merkezini ziyaret eden Yalova İl Emniyet Müdürlüğü personeli ve ailelerinden oluşan 60 kişilik grup doğa turizmi kapsamında etkinlik düzenlendi.

Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki Doğa Eğitim Merkezi polisler ile aileleri tarafından ziyaret edildi.

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