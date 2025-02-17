Yalova'da baba ve oğluna çarpan ehliyetsiz sürücünün idrarında uyuşturucu tespit edildi

SITKI YILDIZ - Yalova'nın Altınova ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan baba ve oğluna çarparak ölümlerine neden olan ehliyetsiz sürücünün idrarında uyuşturucu madde tespit edildi.

Altınova ilçesinde ehliyetsiz sürücü M.C.K'nin (17) 31 Temmuz 2024'te yolun karşısına geçmeye çalışan baba Ahmet (36) ile oğlu Vahit Yıldız'a (4) çarparak ölümüne neden olmasıyla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, olay günü saat 22.30'da Çavuşçiftliği bölgesinde minibüsten indikten sonra karşıya geçmeye çalışan baba ile oğluna, M.C.K'nin 41 YU 548 plakalı otomobille çarptığı ve ölümlerine neden olduğu belirtildi.

M.C.K'nin olay sonrası savunması, kaza tespit tutanağı, olay yeri inceleme, adli tıp ile bilirkişi raporu ve delillerin incelendiğine yer verilen iddianamede, baba ile oğlunun kaza sonucu genel beden travmasına bağlı kafatası, vücut kemik kırıkları ve dış kanama sonucu vefat ettikleri kaydedildi.

Ayrıca 4 yaşındaki oğlunu kucağına alarak karşıya geçmeye çalışan baba Ahmet Yıldız'ın taşıt yolu üzerinde trafiği tehlikeye düşürdüğü, kanun ve yönetmeliklerde belirlenen kurallara uymadığı, bu nedenle de asli kusurlu olduğuna yer verildi.

İddianamede, sürücü belgesiz araç kullanan M.C.K'nin tali kusurlu bulunduğu, kaza sonrası alınan idrar numunelerinde de uyuşturucu-uyarıcı maddeler tespit edildiği vurgulandı.

M.C.K'nin ehliyetsiz ve uyuşturucu madde etkisinde araç kullanarak kural ihlalleri yapıp baba ile oğlunun taksirle ölümüne sebebiyet verdiği belirtilen iddianamede, sanık hakkında "Bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

- "Arabasına güvenenleri bekleriz" paylaşımında bulunmuştu

Altınova ilçesi Çavuşçiftliği mevkisinde 31 Temmuz 2024'te M.C.K. (17) idaresindeki 41 YU 548 plakalı otomobil, minibüsten indikten sonra karşı yolun karşısına geçmeye çalışan baba Ahmet (36) ve oğlu Vahit Yıldız'a (4) çarparak ölümlerine neden olmuştu. Olay anında kızı Ayşe Yıldız (11) ise kazadan yara almadan kurtulmuştu. Kaza sonrası sürücü M.C.K ile aynı araçta bulunan 3 kişi hafif yaralanmış, hayatını kaybeden baba ile oğlunun cenazesi Şanlıurfa'da defnedilmişti.