Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Yalova'da baba ve oğluna çarpan ehliyetsiz sürücünün idrarında uyuşturucu tespit edildi

        SITKI YILDIZ - Yalova'nın Altınova ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan baba ve oğluna çarparak ölümlerine neden olan ehliyetsiz sürücünün idrarında uyuşturucu madde tespit edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 14:17 Güncelleme: 17.02.2025 - 14:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yalova'da baba ve oğluna çarpan ehliyetsiz sürücünün idrarında uyuşturucu tespit edildi
        ABONE OL

        SITKI YILDIZ - Yalova'nın Altınova ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan baba ve oğluna çarparak ölümlerine neden olan ehliyetsiz sürücünün idrarında uyuşturucu madde tespit edildi.

        Altınova ilçesinde ehliyetsiz sürücü M.C.K'nin (17) 31 Temmuz 2024'te yolun karşısına geçmeye çalışan baba Ahmet (36) ile oğlu Vahit Yıldız'a (4) çarparak ölümüne neden olmasıyla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, olay günü saat 22.30'da Çavuşçiftliği bölgesinde minibüsten indikten sonra karşıya geçmeye çalışan baba ile oğluna, M.C.K'nin 41 YU 548 plakalı otomobille çarptığı ve ölümlerine neden olduğu belirtildi.

        M.C.K'nin olay sonrası savunması, kaza tespit tutanağı, olay yeri inceleme, adli tıp ile bilirkişi raporu ve delillerin incelendiğine yer verilen iddianamede, baba ile oğlunun kaza sonucu genel beden travmasına bağlı kafatası, vücut kemik kırıkları ve dış kanama sonucu vefat ettikleri kaydedildi.

        Ayrıca 4 yaşındaki oğlunu kucağına alarak karşıya geçmeye çalışan baba Ahmet Yıldız'ın taşıt yolu üzerinde trafiği tehlikeye düşürdüğü, kanun ve yönetmeliklerde belirlenen kurallara uymadığı, bu nedenle de asli kusurlu olduğuna yer verildi.

        İddianamede, sürücü belgesiz araç kullanan M.C.K'nin tali kusurlu bulunduğu, kaza sonrası alınan idrar numunelerinde de uyuşturucu-uyarıcı maddeler tespit edildiği vurgulandı.

        M.C.K'nin ehliyetsiz ve uyuşturucu madde etkisinde araç kullanarak kural ihlalleri yapıp baba ile oğlunun taksirle ölümüne sebebiyet verdiği belirtilen iddianamede, sanık hakkında "Bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

        - "Arabasına güvenenleri bekleriz" paylaşımında bulunmuştu

        Altınova ilçesi Çavuşçiftliği mevkisinde 31 Temmuz 2024'te M.C.K. (17) idaresindeki 41 YU 548 plakalı otomobil, minibüsten indikten sonra karşı yolun karşısına geçmeye çalışan baba Ahmet (36) ve oğlu Vahit Yıldız'a (4) çarparak ölümlerine neden olmuştu. Olay anında kızı Ayşe Yıldız (11) ise kazadan yara almadan kurtulmuştu. Kaza sonrası sürücü M.C.K ile aynı araçta bulunan 3 kişi hafif yaralanmış, hayatını kaybeden baba ile oğlunun cenazesi Şanlıurfa'da defnedilmişti.

        Güvenlik kameralarına da yansıyan kaza ile ilgili tutuklanan sürücü M.C.K'nin sosyal medya hesabından "Arabasına güvenenleri bekleriz." paylaşımında bulunarak arkadaşlarını araçlarıyla yarışa davet ettiği dikkati çekmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Arkadaşını boğdu! Cesetle 36 saat dolaştı!
        Arkadaşını boğdu! Cesetle 36 saat dolaştı!
        Ümit Özdağ hakkında 4 yıl 8 ay hapis istemi
        Ümit Özdağ hakkında 4 yıl 8 ay hapis istemi
        Netanyahu 10. kez hakim karşısında
        Netanyahu 10. kez hakim karşısında
        Bakanlıktan sarnıç için suç duyurusu ve kaldırma kararı!
        Bakanlıktan sarnıç için suç duyurusu ve kaldırma kararı!
        Rus ve Amerikan heyetleri Suudi Arabistan'da görüşecek
        Rus ve Amerikan heyetleri Suudi Arabistan'da görüşecek
        Mührü bozup 3 kişinin ölümüne yol açtılar!
        Mührü bozup 3 kişinin ölümüne yol açtılar!
        İşte Galatasaray'ın Rizespor 11'i...
        İşte Galatasaray'ın Rizespor 11'i...
        İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi
        İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi
        Yunus’ta pürüz: 14 milyon Euro!
        Yunus’ta pürüz: 14 milyon Euro!
        Atkıyı annesinin boğazını doladı! "Annemi boğdum!"
        Atkıyı annesinin boğazını doladı! "Annemi boğdum!"
        Alperen'in gurur gecesi! "Türk terminatör"
        Alperen'in gurur gecesi! "Türk terminatör"
        Dünden bugüne ne kadar değiştiler?
        Dünden bugüne ne kadar değiştiler?
        "Mourinho'nun sistemi oturdu"
        "Mourinho'nun sistemi oturdu"
        AKOM ve Meteoroloji'den İstanbul için kar alarmı!
        AKOM ve Meteoroloji'den İstanbul için kar alarmı!
        Korkunç olay kamerada! Minibüsçüden yolcuya 'para vermedin' dayağı!
        Korkunç olay kamerada! Minibüsçüden yolcuya 'para vermedin' dayağı!
        ABD'yi fırtına vurdu!
        ABD'yi fırtına vurdu!
        Farklı ülkelerde yenilendiler
        Farklı ülkelerde yenilendiler
        ABD'de iki kişiye Filistinli oldukları düşüncesiyle ateş açıldı
        ABD'de iki kişiye Filistinli oldukları düşüncesiyle ateş açıldı
        Metabolizma yaşı küçültülebilir mi?
        Metabolizma yaşı küçültülebilir mi?
        "Hikâyesine güveniyoruz"
        "Hikâyesine güveniyoruz"

        Benzer Haberler

        Polis, bıçaklı- sopalı kavgayı havaya ateş açarak sonlandırdı; 1'i polis, 2...
        Polis, bıçaklı- sopalı kavgayı havaya ateş açarak sonlandırdı; 1'i polis, 2...
        Yalova'da çıkan kavgada 1'i polis 2 kişi yaralandı
        Yalova'da çıkan kavgada 1'i polis 2 kişi yaralandı
        Yalova'da orman yürüyüşünde kaybolan aile ekipler tarafından bulundu
        Yalova'da orman yürüyüşünde kaybolan aile ekipler tarafından bulundu
        Döviz bürosu önünde düşürülen 1530 doları alan şüpheli serbest
        Döviz bürosu önünde düşürülen 1530 doları alan şüpheli serbest
        Döviz bürosu önünde düşürülen 1530 doları alan şüpheli yakalandı; o anlar k...
        Döviz bürosu önünde düşürülen 1530 doları alan şüpheli yakalandı; o anlar k...
        Yüksek fiyata devre mülk satma vaadiyle 13 kişiyi 20 milyon lira dolandıran...
        Yüksek fiyata devre mülk satma vaadiyle 13 kişiyi 20 milyon lira dolandıran...