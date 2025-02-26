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        Yalova Valisi Hülya Kaya Mehmetçiğe bere ören kadınları ziyaret etti:

        Yalova Valisi Hülya Kaya, ördükleri bereleri soğuk bölgelerde görev yapan Mehmetçiğe gönderen Selma Özmen ve Sabahat Bağdat'ı evlerinde ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 11:20 Güncelleme: 26.02.2025 - 11:59
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        Yalova Valisi Hülya Kaya Mehmetçiğe bere ören kadınları ziyaret etti:
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        Yalova Valisi Hülya Kaya, ördükleri bereleri soğuk bölgelerde görev yapan Mehmetçiğe gönderen Selma Özmen ve Sabahat Bağdat'ı evlerinde ziyaret etti.

        İlk olarak 74 yaşındaki Sabahat Bağdat'ın evine giderek elini öpen Kaya, Bağdat'a İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın selamlarını iletti, duyarlı davranışından ötürü teşekkür etti.

        Yeni ördüğü 60 bereyi gönderilmek üzere Vali Kaya'ya teslim eden Bağdat ise daha önce de yaptığı çeşitli örgü işlerini yurtlarda kalan çocuklara, huzurevi sakinlerine ve deprem bölgesindeki çocuklara gönderdiğini belirterek, bu yıl da Mehmetçik için örmeye başladığını söyledi.

        Hayırseverlerin verdiği örgü ipi desteğiyle 500 bere örüp gelecek kışa yetiştirmek istediğini ifade eden Bağdat, vatanı koruyan Mehmetçik için sağlığı el verdiğince örmeye devam edeceğini kaydetti.

        Daha sonra 65 yaşındaki Selma Özmen'in evine geçen Vali Kaya, soğukta görev yapan Mehmetçik için bere ören Özmen'e teşekkür etti.

        Kaya, Özmen ve Bağdat'ın duyarlı davranışlarıyla kalpleri ısıttığını belirterek, "Biz de kendilerine bugün teşekkür etmek istedik. Sağ olsunlar çok güzel bir örnek oldular. Bizim Türk anneleri, Türk kadınları aslında dünyaya örnek. Kurtuluş Savaşı'nda da bu fedakarlığı gösterdiler, şimdi de göstermeye devam ediyorlar."

        Özmen ve Bağdat'ın bundan sonraki süreçte de örmeye devam edeceğini anlatan Kaya, şöyle devam etti:

        "Kendilerinin yanında olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Sayın İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'nın da çok selam ve hürmetleri olduğunu da buradan tekrar ifade etmek istiyorum. Bu tür örnek davranışların çoğalmasını istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki hep beraber birliğimiz, beraberliğimizle birlikte ülkemiz daha yukarılara, daha müreffeh seviyelere ulaşacak. Dolayısıyla askerimiz başarısıyla da gurur duyuyoruz. Buradaki o güzel yürekli Anadolu insanlarımız da bu başarının devam etmesi için elinden gelen gayreti gösteriyor."

        Eşine verdiği destek ve evde sağladığı desteklerden dolayı Ali Özmen'e de teşekkür eden Kaya, Özmen'in elini öptükten sonra evden ayrıldı.

        Ziyaretlerde Çınarcık Kaymakamı Oğuzhan Erdi Atak, Çınarcık Belediye Başkanı Avni Kurt ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Laçin de yer aldı.

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