Yalova'da kumar operasyonunda 13 kişiye ceza kesildi

Ekipler, 3 işletmenin sahipleri hakkında "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlattı. Ayrıca kumar oynadığı belirlenen 13 kişiye toplam 120 bin 211‬ lira idari para cezası uygulandı.

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