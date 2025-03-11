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        Yalova'da kumar operasyonunda 13 kişiye ceza kesildi

        Yalova'da polisin düzenlediği kumar operasyonunda 3 iş yerindeki 13 şüpheliye 120 bin 211 lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 15:24 Güncelleme: 11.03.2025 - 15:49
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        Yalova'da kumar operasyonunda 13 kişiye ceza kesildi
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        Yalova'da polisin düzenlediği kumar operasyonunda 3 iş yerindeki 13 şüpheliye 120 bin 211 lira idari para cezası uygulandı.

        Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kumar oynatıldığı tespit edilen 3 iş yerine operasyon düzenledi.

        Ekipler, 3 işletmenin sahipleri hakkında "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlattı. Ayrıca kumar oynadığı belirlenen 13 kişiye toplam 120 bin 211‬ lira idari para cezası uygulandı.

        İşletmelerin geçici süreyle kapatıldığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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