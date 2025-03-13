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        Yalova'nın güçlü kadınları üniversiteli gençlerle bir araya geldi

        Yalova'da "2025 Aile Yılı" kapsamında kendi mesleklerinde örnek gösterilen kadınlar, Yalova Üniversitesi'nde gençlerle bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 13:05 Güncelleme: 13.03.2025 - 13:18
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        Yalova'nın güçlü kadınları üniversiteli gençlerle bir araya geldi
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        Yalova'da "2025 Aile Yılı" kapsamında kendi mesleklerinde örnek gösterilen kadınlar, Yalova Üniversitesi'nde gençlerle bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı.

        Yalova Üniversitesi Kadın ve Aile Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, "2025 Aile Yılı" kapsamında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 15 Temmuz Konferans Salonu'nda program düzenledi.

        Merkez Müdürü Prof. Dr. Elif Yüksel Oktay, ailenin güçlendirilmesi için çalışmalar yaptıklarını belirterek, bu konuyla ilgili medyanın da üzerine düşeni yapması gerektiğini vurguladı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün ailenin güçlendirilmesiyle ilgili sunumunun ardından meslekleri ve aile hayatlarında örnek gösterilen 4 kadın konuşmacı, salonu dolduran gençlerle tecrübelerini paylaştı.

        Konuşmacılardan forklift operatörlüğünden emekli olan Nafiye Madenci, sektörde çalışan tek kadın olmanın yanında yaşadığı zorlukları anlattı.

        Uzak yol gemi kaptanı 2 çocuk annesi Pınar Özkan da deniz sevgisinin küçük yaşlardan beri var olduğunu anlatarak, "2000 yılında ilk zorunlu stajımı 27 erkek, bir kadın olarak yaptım. İMO'nun açtığı sınavı geçerek uzak yol vardiya zabiti olarak görevime başladım. Eşim de uzak yol gemi kaptanı ve şu anda Oruç Reis'te Somali'de ülkemizi temsil ediyor. Mesleğimde hiçbir zaman evlilik, meslek ve kariyerime engel olmadı. Eşimle aynı meslekte olmamız benim kariyerimde ilerlememde en büyük destekçim ve yardımcım oldu." ifadesini kullandı.

        Zorlu bir çocukluk dönemi geçirdiği yılların ardından kuaförlük mesleğini sürdüren Zeynep Baburşah da iş yaşamıyla ilgili tecrübelerini paylaştı.

        Kurduğu organik kuru meyve tesisiyle ihracata kadar yükselen 3 çocuk annesi Nazlı Uslu'nun hayatını paylaştığı program, gençlerin sorularına cevap verilmesiyle son buldu.

        Programa, Vali Yardımcısı İdil Özdemir Doğan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Taner Tatar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Laçin, sivil toplum örgütü temsilcileri, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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