Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Yalova'da iskeleye çarpan feribotta hasar oluştu

        İstanbul Deniz Otobüslerine (İDO) ait feribotun Yalova İskelesi'ne çarpması sonucu hafif yaralanan bazı yolcular, sağlık ekiplerince tedavi edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 16:03 Güncelleme: 13.03.2025 - 16:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yalova'da iskeleye çarpan feribotta hasar oluştu
        ABONE OL

        İstanbul Deniz Otobüslerine (İDO) ait feribotun Yalova İskelesi'ne çarpması sonucu hafif yaralanan bazı yolcular, sağlık ekiplerince tedavi edildi.

        Yenikapı-Yalova seferini yapan İDO'ya ait Yavuz Sultan Selim Feribotu, henüz bilinmeyen bir nedenle Yalova İskelesi'ne çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle bazı yolcular hafif yaralandı, feribot ve feribottaki bazı araçlarda hasar oluştu.

        Yaralı yolcular, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ayakta tedavi edildi.

        İskeleye yanaştırılan feribottaki hasar tespit çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TürkNet'e siber saldırı!
        TürkNet'e siber saldırı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nerede Türkiye'ye ihtiyaç varsa oradayız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nerede Türkiye'ye ihtiyaç varsa oradayız
        İstanbul'da 16 yaşındaki çocuğu öldüren 2 katil yakalandı!
        İstanbul'da 16 yaşındaki çocuğu öldüren 2 katil yakalandı!
        Dünyanın en büyük silah ihracatçıları açıklandı
        Dünyanın en büyük silah ihracatçıları açıklandı
        Türkiye'den ABD'ye 7 bin ton yumurta gitti
        Türkiye'den ABD'ye 7 bin ton yumurta gitti
        Kadir İnanır'dan yeni fotoğraf
        Kadir İnanır'dan yeni fotoğraf
        Trump'tan AB'ye misilleme tehdidi
        Trump'tan AB'ye misilleme tehdidi
        Okulda tesadüfen keşfedildi! 200 milyon yıllık
        Okulda tesadüfen keşfedildi! 200 milyon yıllık
        İsrail Şam'a saldırı düzenledi
        İsrail Şam'a saldırı düzenledi
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        Trump Filistinlileri Gazze'den sınır dışı etmediğini savundu
        Trump Filistinlileri Gazze'den sınır dışı etmediğini savundu
        5 yılda 337 milyar TL doğum yardımı
        5 yılda 337 milyar TL doğum yardımı
        Yaşlı kadının taşla kuyumcuyu soyma girişimi!
        Yaşlı kadının taşla kuyumcuyu soyma girişimi!
        Sahur buluşmasında Bilal Erdoğan da sahneye çıktı
        Sahur buluşmasında Bilal Erdoğan da sahneye çıktı
        Yerlikaya'dan başıboş sokak hayvanları açıklaması
        Yerlikaya'dan başıboş sokak hayvanları açıklaması
        Entübe edildi
        Entübe edildi
        Yeni aşk iddiası
        Yeni aşk iddiası
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        'Gizli' sapık yakalandı!
        'Gizli' sapık yakalandı!
        "Dışarıdan göründüğü gibi değil"
        "Dışarıdan göründüğü gibi değil"

        Benzer Haberler

        Yalova'da, dümeni kilitlenen feribot, iskeleye çarptı
        Yalova'da, dümeni kilitlenen feribot, iskeleye çarptı
        Motosikleti arızalanan sürücü, başka araçtan uzatılan emniyet kemerini tutu...
        Motosikleti arızalanan sürücü, başka araçtan uzatılan emniyet kemerini tutu...
        Yalova'nın güçlü kadınları üniversiteli gençlerle bir araya geldi
        Yalova'nın güçlü kadınları üniversiteli gençlerle bir araya geldi
        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Yalova'da kadın girişimcinin ürettiği yatlar 4 ülkeye ihraç ediliyor
        Yalova'da kadın girişimcinin ürettiği yatlar 4 ülkeye ihraç ediliyor
        Yalova'da orman yangını 2 saatte söndürüldü
        Yalova'da orman yangını 2 saatte söndürüldü