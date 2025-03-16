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        Yalova'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 13:43 Güncelleme: 16.03.2025 - 13:53
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        Yalova'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
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        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Çınarcık ilçesine bağlı Şenköy köyünde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Yalova Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Rüzgarın etkili olduğu bölgede yangının büyümemesi için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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