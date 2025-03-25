Yalova merkezli devre mülk dolandırıcılığı davasının görülmesine başlandı

Yalova'nın Termal ilçesindeki otele ücretsiz tatil vaadiyle getirilen kişilere devre mülk hissesi satıp çeşitli bahanelerle kullanmalarını engelledikleri, aidat ödemek istemeyenleri icra ile tehdit ettikleri öne sürülen 10'u tutuklu 38 sanığın yargılanmasına başlandı.

Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu örgüt elebaşı Orhan K. ile tutuksuz yargılanan bazı sanıklar bulundukları illerden SEGBİS üzerinden katıldı. Diğer tutuklu 8 sanık ile tutuksuz yargılanan sanıklar mahkeme salonunda hazır bulundu.

"Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık", "rüşvet vermek", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından yargılanan sanıkların savunmalarına geçildi.

Şirketin çeşitli departmanlarında görev alan ve tutuksuz yargılanan sanıkların söz almasıyla devam eden duruşmada, sanıklar örgütle bir bağlarının olmadığını, sadece çalışan olduklarını belirterek beraatlarını talep etti.

SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılan tutuklu sanık Orhan K'nin sistemdeki ses sorunu nedeniyle savunmasının yarın mahkeme huzurunda alınacağı ifade edildi. Tutuklu sanıklardan Kağan K, şirketin sadece inşaat işleriyle ilgilendiğini ve yaklaşık 120 milyon dolar yatırımlarının bulunduğunu belirterek, kardeşi Orhan K'nin rahatsızlığı nedeniyle geçici bir süre otel yönetiminde olduğunu ancak başaramadığı için oteli kiralamak durumunda kaldığını söyledi. Sanık Yusuf Kemal A. da Orhan K'nin Yalova'da olmadığı dönemde tanınan biri olması nedeniyle kendisiyle irtibata geçildiğini anlattı. Örgüt üyeleri ve tapu memuru Fatih Ç. ile yaptığı yazışmaların hatırlatılması üzerine Yusuf Kemal A, mesajların işle ilgili olduğunu söyledi. Mahkeme başkanının hacizli hisselerle ilgili yeni şirket kurulması gibi işlem talimatları ve yabancı müşterilere satış kısmındaki mesajlaşmaları hatırlatılması üzerine Yusuf Kemal A, "Günde 11 ilaç alıyorum. Cezaevi şartları çok kötü. Başvurduğunuzda 5 gün sonra geliyor. Bu nedenle cezaevi yönetimine dilekçe yazdım. Bir gece fenalaştım revire kaldırıldım. Tahliyemi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sanık avukatının söz almasının ardından mahkeme heyeti, diğer sanıkların savunmalarını yapabilmesi için duruşmayı erteledi. - Yalova merkezli 6 ildeki operasyonlar Termal ilçesindeki bir termal otele ücretsiz tatil vaadiyle getirilen kişilere devre mülk hissesi sattıkları ancak çeşitli bahanelerle tatil yapmalarına izin vermedikleri, aidat ödemek istemeyenleri icra ile tehdit ettikleri öne sürülen zanlılara yönelik operasyon başlatılmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Yalova, Adana, İstanbul ve Kütahya ile Aydın'ın Kuşadası ilçesinde belirlenen adreslere 10 Haziran 2024'te yapılan eş zamanlı baskınlarda, yaklaşık 10 milyar lira haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen şirketin yöneticileri başta olmak üzere 29 kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında Başsavcılığın talimatıyla 27 Haziran'da da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, muhasebe, sözleşme ve pazarlama işlerini yaptıkları belirtilen Yalova'da 6, Balıkesir'de 3 ve İstanbul'da bir kişiyi yakalamıştı.