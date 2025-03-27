Yalova merkezli devre mülk dolandırıcılığı davasının görülmesine devam edildi

Yalova'nın Termal ilçesindeki otele ücretsiz tatil vaadiyle getirilen kişilere devre mülk hissesi satıp çeşitli bahanelerle kullanmalarını engelledikleri, aidat ödemek istemeyenleri icra ile tehdit ettikleri öne sürülen 38 sanığın yargılandığı davada, örgüt lideri Orhan K. ile oyuncu Yusuf Kemal A'nın da aralarında olduğu yönetici kadrosunun tutukluluğunun devamına karar verildi.

Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde önceki gün görülmeye başlanan duruşmada, örgüt elebaşı olduğu öne sürülen tutuklu Orhan K. ile bazı tutuklu ve tutuksuz yargılanan sanıklar hazır bulundu.

Duruşmanın üçüncü gününde oyuncu Yusuf Kemal A'dan rüşvet alarak tapu işlemlerini yaptığı ileri sürülen tapu memuru Fatih Ç. savunmasını yaptı.

Yusuf Kemal A'ya daha önce 300 bin lira borç para verdiğini ve kendisine olan borcunu aralıklarla geri ödediğini ileri süren Fatih Ç, mahkeme başkanının, söylediği miktarın üzerinde bir para aldığını ifade etmesi üzerine, bunu çocukları için verdiğini savundu.

Mahkeme başkanı, çocukları için Yusuf Kemal A'nın fazladan para verdiğiyle ilgili sözlerini önceki ifadelerinde kullanmadığını belirtmesi üzerine sanık Fatih Ç. cevap veremedi.

Yaptığı işi ve hacizli tapularla ilgili yapılabilecek işlemleri anlatan Fatih Ç, tapu devir işlemlerinde herhangi bir kanunsuz bir durum oluşmadığını ve usulüne uygun şekilde işlemler yaptığını iddia etti.

Mahkeme başkanının emekli bir albaya ait tapularla ilgili dosyada yer alan mesajlaşmayı hatırlatması üzerine sanık Fatih Ç, tapuların şirkete geri verilmesi noktasında aracı olduğunu, bu konuda sadece yardımcı olduğunu savundu.

Ardından savunmasını yapan tutuksuz sanık Tevfik T ise Orhan K'nin kararı doğrultusunda ve kentte olmadığı dönemlerde vekaleten belgelere imza attığını, ancak iddianamede belirtildiği gibi şirketin CEO'su olmadığını ileri sürdü.

Devre tatil ile ilgili hiçbir işlem veya ilişkisinin bulunmadığını, şirkete sağlık turizmi konusunda danışmanlık yaptığını ileri süren Tevfik T, görevi gereği şirketin sağlık turizmi noktasındaki çalışmalarını organize ettiğini söyledi.