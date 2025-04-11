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        Yalova'da "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 67 bin 236 lira ceza kesildi

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde jandarmanın kovalamacasıyla durdurulan ehliyetsiz sürücüye 67 bin 236 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 14:46 Güncelleme: 11.04.2025 - 14:46
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        Yalova'da "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 67 bin 236 lira ceza kesildi
        ABONE OL

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde jandarmanın kovalamacasıyla durdurulan ehliyetsiz sürücüye 67 bin 236 lira ceza uygulandı.

        Çınarcık İlçe Trafik Jandarma tarafından Koru beldesi yakınlarında bir otomobilin drift yaptığı belirlendi.

        Jandarmanın "dur" ihtarına uymayan sürücü, kısa süren kovalamacanın ardından yakalandı.

        Yapılan kontrolde, daha önce alkollü araç kullandığı için sürücü belgesinin alındığı belirlenen A.Ç'ye 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 3 ayrı suçtan toplam 67 bin 236 lira idari para cezası kesildi.

        Araç, işlemlerin ardından otoparka çekildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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