Yalova'da "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye 67 bin 236 lira ceza kesildi

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde jandarmanın kovalamacasıyla durdurulan ehliyetsiz sürücüye 67 bin 236 lira ceza uygulandı.

Çınarcık İlçe Trafik Jandarma tarafından Koru beldesi yakınlarında bir otomobilin drift yaptığı belirlendi.

Jandarmanın "dur" ihtarına uymayan sürücü, kısa süren kovalamacanın ardından yakalandı.

Yapılan kontrolde, daha önce alkollü araç kullandığı için sürücü belgesinin alındığı belirlenen A.Ç'ye 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 3 ayrı suçtan toplam 67 bin 236 lira idari para cezası kesildi.

Araç, işlemlerin ardından otoparka çekildi.