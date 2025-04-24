Yalova Üniversitesinde eğitim bugün çevrim içi yapılacak
Yalova Üniversitesi Rektörlüğü, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle eğitim-öğretimin bugün çevrim içi yapılacağını bildirdi.
Yalova Üniversitesi Rektörlüğü, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle eğitim-öğretimin bugün çevrim içi yapılacağını bildirdi.
Rektörlüğün X hesabından yapılan açıklamada, deprem nedeniyle 24 Nisan 2024 Perşembe günü eğitim-öğretim faaliyetlerinin çevrim içi olarak yürütüleceği belirtildi.
Açıklamada, "Ayrıca, 10 yaş altı çocuğu bulunan, engelli ve hamile personelimiz, ilgili tarih için bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.
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