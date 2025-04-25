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        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Yalova'da konuştu:

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Gençlerimiz evleniyor, karı koca oluyor, aile kuruyor, aile oluyor ama ailenin ruhunu çocuk yansıtıyor biraz. Tabii ki kimseyi rencide etmek, zorlamak veya baskı yapmak istemeyiz ama aile, eşin, karı kocanın olduğu ama çocuğun da olması durumunda ruhun da güzelleşeceği bir ortam." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 12:01 Güncelleme: 25.04.2025 - 12:01
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        Sağlık Bakanı Memişoğlu, Yalova'da konuştu:
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        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Gençlerimiz evleniyor, karı koca oluyor, aile kuruyor, aile oluyor ama ailenin ruhunu çocuk yansıtıyor biraz. Tabii ki kimseyi rencide etmek, zorlamak veya baskı yapmak istemeyiz ama aile, eşin, karı kocanın olduğu ama çocuğun da olması durumunda ruhun da güzelleşeceği bir ortam." dedi.

        Memişoğlu, Yalova Valiliği'ni ziyaretinde yaptığı konuşmada, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" projesi kapsamında, şehir şehir dolaştıklarını, ilgililerle bir araya geldiklerini söyledi.

        Daha iyi sağlık hizmeti verebilmek, sağlık alanındaki sorunları gidermek, gelecek planı yapmak için istişareler gerçekleştirdiklerini belirten Memişoğlu, "Yalova Üniversitesi ile kamu hastaneleri arasında afiliasyon protokolü imzalanarak, Yalova'daki hastane, eğitimin, araştırmanın da merkezi haline gelecek. Öğrenciler, stajyerler yetişecek, hizmet sunacaklar ve aynı zamanda kendilerini geliştirecekler." diye konuştu.

        Bakan Memişoğlu, Bakanlık olarak, sadece bugünün sağlığını değil, gelecekteki sağlık hizmetini de düşünüp planladıklarını, bu yüzden tıp, sağlık bilimleri, eczacılık, diş hekimliği fakültelerini, sağlık alanındaki eğitimlerin daha iyi olması için çalıştıklarını aktararak, "Bugünün sağlığını biz yönetiyoruz ama gelecek sağlığımızı üniversitelerde eğitim alan, öğrenci olan gençlerimiz yönetecek. Onların iyi eğitim alması, iyi ortamlarda, en iyi hocalarla, en iyi şekilde öğrenmeleri, bizim gelecek sağlığımızın bugünkü sağlık gibi başarılı olmasını sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

        - "Aile kurumunu önemsiyoruz"

        Yalova'nın nüfusunun artmadığı bilgisini veren Memişoğlu, şunları kaydetti:

        "Doğurganlık oranları düşük bir ilimiz. Biz her zaman ifade ediyoruz, 'Aile Yılı' bu sene. Tabii ki biraz geç evlenmeler, geç çocuk sahibi olmalar, aynı zamanda hem sosyoekonomik farklı nedenlerle maalesef Türkiye'de doğurganlık oranını çok düşürmüş durumdayız. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu konuda büyük bir çalışma içinde. Gençlerimiz evleniyor, karı koca oluyor, aile kuruyor, aile oluyor ama ailenin ruhunu çocuk yansıtıyor biraz. Tabii ki kimseyi rencide etmek, zorlamak veya baskı yapmak istemeyiz ama aile, eşin, karı kocanın olduğu ama çocuğun da olması durumunda ruhun da güzelleşeceği bir ortam. Toplumun temeli. Bu konuda biz aile kurumunu önemsiyoruz."

        Bakan Memişoğlu, normal doğumu teşvik edici program uyguladıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

        "Sağlık Bakanlığı olarak, insanların sağlığıyla ilgili önerilerimizi ve onlarla ilgili düşüncelerimizi aktarmakla mükellefiz. Bizim görevimiz, sağlıkla ilgili uyarılar yapmak, toplumun sağlıklı kalmasını temin etmek. Nasıl 'Sigara sağlığa zararlı, insanlar kilo almasın, kilo sağlığımıza zararlı.' diyorsak doğal olanın normal doğum olduğunu da bu şekilde söylüyoruz. Herkesin özgür iradesi var, kimseye baskı yapmıyoruz. Ancak normalde olması gerekenin 4-5 katı bir ameliyatla doğum oluyorsa, bir ameliyat tercih ediliyorsa burada toplumsal farkındalığı artırmamız, aynı zamanda bunun sebeplerini, nedenleri çözmek için çalışmamız gerekir. Bunu hep beraber başaracağız."

        Sağlıklı bir toplum için doğruyu gösterici politika geliştirmek durumunda olduklarını, kampanyalar ve bilgilendirmeler yapmakla sorumlu olduklarını vurgulayan Memişoğlu, "Bunu yanlış yorumlayıp 'Baskı oluyor' diye yanlış algılara insanların kapılmamasını istiyoruz. Biz, sadece sağlıklı olanın ne olduğunu söyleriz. Herkesin kendi sorumluluğunu taşımasını bekleriz." değerlendirmesinde bulundu.

        Vali Hülya Kaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı ve kurum müdürlerince karşılanan Memişoğlu, toplantı salonunda söz konusu afiliasyon protokolünü imzaladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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