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        Yalova'da bir kişiyi darbederek bıçakladıkları öne sürülen 4 kişi yakalandı

        Yalova'da bir kişiyi darbederek bıçakladıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 16:16 Güncelleme: 25.04.2025 - 16:16
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        Yalova'da bir kişiyi darbederek bıçakladıkları öne sürülen 4 kişi yakalandı
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        Yalova'da bir kişiyi darbederek bıçakladıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Merkez Kadıköy beldesinde husumetli oldukları öğrenilen E.U. (22), S.U. (47), A.K.T. (25) ve R.T. (26), evinin önüne gittikleri Y.K. (20) ile tartışmaya başladı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu zanlılar, Y.K'yi darbederek bıçakladı.

        Olay yerinden kaçan 4 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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