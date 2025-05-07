Yalova'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Yalova'da düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
Yalova'da düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları değerlendirilen S.Ö. ve T.Ö’nün ikametlerinde arama yaptı.
Aramada, 78 adet sentetik ecza, 41,64 gram uyuşturucu madde yapımında kullanılan kimyasal madde, 2 parça halinde 985 gram sentetik uyuşturucu, tabanca ve 2 mermi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen S.Ö. ve T.Ö. tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.