GÜNCELLEME - Yalova'da apartmanda çıkan yangında evli çift hayatını kaybetti

Ali Savaşkan'ın cenazesinin ise defnedilmek üzere İstanbul'a gönderildiği öğrenildi.

Yangın sırasında banyoda bulunan ve vücudunda yanıklar oluşan çiftin özel gereksinimli olduğu öğrenilen oğulları Cengizhan Savaşkan (26) ise Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Pencereden atlama yatağına düşen ve vücudunda yanıklar bulunan kadın, kaldırıldığı Çınarcık Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, elektrik tellerinin merdivenli araca engel olması nedeniyle evde mahsur kalan Handan Savaşkan'ı (53) kurtarmak için atlama yatağı açtı.

Poyraz Caddesi'nde 5 katlı apartmanın 3. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki bir apartmanda çıkan yangında evli çift öldü, çiftin özel gereksinimli oğulları ise yaralandı.

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