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        Yalova'da Yeşilay Anneler Günü dolayısıyla sergi açtı

        Yeşilay Yalova Şubesi tarafından Anneler Günü dolayısıyla hazırlanan etkinlikte öğrencilerin yaptığı resimleri içeren "Resim ve Sanat Sergisi"nin açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 15:23 Güncelleme: 10.05.2025 - 15:54
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        Yalova'da Yeşilay Anneler Günü dolayısıyla sergi açtı
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        Yeşilay Yalova Şubesi tarafından Anneler Günü dolayısıyla hazırlanan etkinlikte öğrencilerin yaptığı resimleri içeren "Resim ve Sanat Sergisi"nin açılışı yapıldı.

        Yeşilay Yalova Şubesi, Özel Yeryüzü Kaşifleri ve Özel Yalova Orman Anaokulu öğrencilerinin Anneler Günü dolayısıyla resimlerinin yer aldığı sergi Kent Müzesi'nde açıldı.

        Yeşilay Yalova Şube Başkanı İbrahim Akkanat, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Kalkan ve davetlilerin katılımıyla kurdelesi kesilen sergide, öğrencilerin bağımlılığın olumsuz etkilerine dikkati çektikleri eserler beğeni topladı.

        Sergide konuşan İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Kalkan, yapılan farkındalık çalışmalarıyla şehrin, ülkenin ve dünyanın geleceğine dokundukları için Yeşilay Şubesi, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

        Gün boyunca açık tutulacak sergide öğrencilerin eserlerinin gezilebileceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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