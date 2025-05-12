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        Çınarcık'ta müstakil evde çıkan yangın maddi hasar verdi

        Yalova'nın Çınarcık ilçesi Hasanbaba Mahallesi, Gazi Mevlüt Yüksel Caddesi Büyük Depo Sokak'ta bir müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 15:26 Güncelleme: 12.05.2025 - 15:37
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        Çınarcık'ta müstakil evde çıkan yangın maddi hasar verdi
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        Yalova'nın Çınarcık ilçesi Hasanbaba Mahallesi, Gazi Mevlüt Yüksel Caddesi Büyük Depo Sokak'ta bir müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Yangın ihbarı alan Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede olay yerine intikal etti. İtfaiye ekipleri, çıkan yangına hızlıca müdahale ederek, alevlerin çevreye yayılmasını engelledi, can kaybı yokken, müstakil evde maddi hasar meydana geldi.

        ​​​​​​​Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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