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        Yalova'da Marmara Denizi'ni kirleten YASKİ'ye 4 milyon lira ceza kesildi

        Yalova'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce Marmara Denizi'ne dökülen kirli su nedeniyle Yalova Atıksu ve Kanalizasyon Alt Yapı Tesislerini İşletme Birliğine (YASKİ) 4 milyon lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 12:36 Güncelleme: 13.05.2025 - 12:43
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        Yalova'da Marmara Denizi'ni kirleten YASKİ'ye 4 milyon lira ceza kesildi
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        Yalova'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce Marmara Denizi'ne dökülen kirli su nedeniyle Yalova Atıksu ve Kanalizasyon Alt Yapı Tesislerini İşletme Birliğine (YASKİ) 4 milyon lira ceza uygulandı.

        Dereağzı Balıkçı Barınağı bölgesindeki kötü koku ihbarı üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme başlattı. Ekipler, kokunun Yalova, Çiftlikköy, Taşköprü, Termal ve Kadıköy belediyelerinin üyesi olduğu YASKİ'ye ait pompanın arızalanmasıyla denize deşarj edilen kirli suyun neden olduğunu tespit etti.

        Ekipler, iki gün süren arıza nedeniyle YASKİ'ye 4 milyon lira para cezası kesti.

        Arızalanan pompanın tamirat sonrasında düzeldiği bildirildi.

        Bu arada Marmara Denizi'ne dökülen Selimandıra Deresi'ndeki kirliliğin artması üzerine artan şikayetler sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme yaptı.

        Yapılan çalışmada, kirliliğin su seviyesinin düşmesiyle birlikte denize ulaşamayan derede biriken yosun ve benzeri maddelerin yüzeye çıkmasından kaynaklandığı belirlendi.

        Bölgeye balık tutmak için gelen Gazanfer Özer, kirlilik oluşturan maddelerin endişe verici olduğunu belirterek, "Bu durumdan rahatsızız. Bölgenin temiz olması gerekir. Kirlilik nedeniyle bir tane bile balık tutamadım." diye konuştu.

        Amatör balıkçılık yapan Sinan Bayhan ise bölgedeki kirliliğin son dönemde giderek arttığını bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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