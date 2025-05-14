Yalova'da alt geçitte bir sürücünün yol vermemesi üzerine kuyruk oluştu

Cep telefonu ile kayda alınan görüntülerde, otomobilin arkasında araç olmamasına rağmen kadın sürücünün geri çıkmadığı görüldü.

Yalova'nın Altınova ilçesinde otomobil ile servis minibüsünün alt geçitteki yol verme tartışması nedeniyle yaşanan yoğunluk ve tartışma anı cep telefonu ile kayda alındı

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