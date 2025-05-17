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        Yalova'da kamyon ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 15:44 Güncelleme: 17.05.2025 - 15:46
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        Yalova'da kamyon ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

        Yalova-Armutlu kara yoluna Koru beldesindeki Çalıca Kalıcı Konutları mevkisinde sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 34 LCL 626 plakalı minibüs ile 34 HOP 198 plakalı kamyon çarpıştı.

        Kazada minibüs sürücüsü ve 2 yolcusu yaralandı.

        Yaralılar, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları minibüsten çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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