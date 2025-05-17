Yalova'da kamyon ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Yalova-Armutlu kara yoluna Koru beldesindeki Çalıca Kalıcı Konutları mevkisinde sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 34 LCL 626 plakalı minibüs ile 34 HOP 198 plakalı kamyon çarpıştı.

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