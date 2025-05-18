Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Yalova'da suç örgütüne yönelik soruşturmada tutuklu sayısı 17'ye yükseldi

        Yalova'da sahte belgelerle 8 şirkete ait 50 milyar lira değerindeki gayrimenkulleri satmaya çalıştığı iddia edilen kişilere yönelik geçen aralık ayından bu yana yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 17'ye yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 15:00 Güncelleme: 18.05.2025 - 15:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yalova'da suç örgütüne yönelik soruşturmada tutuklu sayısı 17'ye yükseldi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yalova'da sahte belgelerle 8 şirkete ait 50 milyar lira değerindeki gayrimenkulleri satmaya çalıştığı iddia edilen kişilere yönelik geçen aralık ayından bu yana yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 17'ye yükseldi.

        Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aralık 2024'te başlatılan ve 13 şüphelinin tutuklandığı "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, nitelikli dolandırıcılık, resmi ve özel belgede sahtecilik, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi ve rüşvet" soruşturmasının ikinci ayağında Yalova, İstanbul, Ordu, Bursa, Bitlis ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda örgüt yöneticisi olduğu iddia edilen M.K. ile H.K, S.Ç, C.İ, F.A, L.S, H.Ç, H.Ş, E.T, A.D, İ.K. ve G.Y. gözaltına alındı.

        Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, ​14 dijital materyal, ​2 sahte noter evrakı, el yapımı ruhsatsız tabanca ve ​10 fişek ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.Ş, S.Ç, H.K. ve M.K. tutuklandı, F.A, L.S, A.D. ve İ.K. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Diğer 4 şüpheli ise savcılık sorgusunun ardından salıverildi.

        Ticari şirketlerin sahte belgelerle gayrimenkullerini satan suç örgütünün faaliyetlerini tespit eden ekipler, 7 Kasım 2024'ten itibaren sürdürdüğü çalışmalarda, örgütün Yalova, İstanbul, Ordu, Antalya ve Bursa'da faaliyet gösteren çeşitli şirketleri ele geçirdiğini belirlemişti. Örgütün, sahte evrak üretimi yaptığı bir ofisi deşifre eden ekiplerin Aralık 2024'te gerçekleştirdiği operasyonda 13 zanlı tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yangın tatbikatı çelişkileri! Biri başka biri başka konuştu!
        Yangın tatbikatı çelişkileri! Biri başka biri başka konuştu!
        İngilizlerden flaş iddia: Ronaldo, Beşiktaş'a gidebilir!
        İngilizlerden flaş iddia: Ronaldo, Beşiktaş'a gidebilir!
        Putin'den "Ukrayna'da uzun vadeli barış" hedefi
        Putin'den "Ukrayna'da uzun vadeli barış" hedefi
        Galatasaray'da hedef 5. yıldız: İşte Buruk'un 11'i
        Galatasaray'da hedef 5. yıldız: İşte Buruk'un 11'i
        Papa 14. Leo için göreve başlama töreni
        Papa 14. Leo için göreve başlama töreni
        5 saniye kuralı gerçek mi?
        5 saniye kuralı gerçek mi?
        Genç kadının para karşılığında girdiği rol sonu oldu!
        Genç kadının para karşılığında girdiği rol sonu oldu!
        Hakkari'ye kayak merkezi geliyor
        Hakkari'ye kayak merkezi geliyor
        Trump Putin ile görüşecek
        Trump Putin ile görüşecek
        Meksika donanmasına ait gemi Brooklyn Köprüsü'ne çarptı
        Meksika donanmasına ait gemi Brooklyn Köprüsü'ne çarptı
        Fenerbahçe'de "dernek" açıklaması: İddialar yalan
        Fenerbahçe'de "dernek" açıklaması: İddialar yalan
        Parkinson'a karşı bakla uyarısı!
        Parkinson'a karşı bakla uyarısı!
        Kezzap dehşeti! Karısının ailesine saldırdı!
        Kezzap dehşeti! Karısının ailesine saldırdı!
        Biri destek oldu diğeri karşı çıktı
        Biri destek oldu diğeri karşı çıktı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Fem!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Fem!
        Kalbi 'yatay' doğdu, dünyada ikinci vaka!
        Kalbi 'yatay' doğdu, dünyada ikinci vaka!
        İşte Jose Mourinho'nun ilk 11'i!
        İşte Jose Mourinho'nun ilk 11'i!
        Bu adaya kadınların girmesi neden yasak?
        Bu adaya kadınların girmesi neden yasak?
        Gluten gerçekleri: Sağlık dostu mu, düşmanı mı?
        Gluten gerçekleri: Sağlık dostu mu, düşmanı mı?
        "Türkiye benim evim gibi"
        "Türkiye benim evim gibi"

        Benzer Haberler

        Yalova'da kamyon ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Yalova'da kamyon ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Yalova Belediyesindeki "zimmete para geçirme" davasında 8 sanık yeniden yar...
        Yalova Belediyesindeki "zimmete para geçirme" davasında 8 sanık yeniden yar...
        Yalova'da itfaiye ekiplerinin keçi kurtarma operasyonu kamerada
        Yalova'da itfaiye ekiplerinin keçi kurtarma operasyonu kamerada
        Yalova'da ormanlık alanlar giriş 5 ay süreyle yasaklandı
        Yalova'da ormanlık alanlar giriş 5 ay süreyle yasaklandı
        Yalova'da alt geçitte bir sürücünün yol vermemesi üzerine kuyruk oluştu
        Yalova'da alt geçitte bir sürücünün yol vermemesi üzerine kuyruk oluştu
        Yalova'da alt geçitte yol verme tartışmasında kadın sürücü trafiği kilitled...
        Yalova'da alt geçitte yol verme tartışmasında kadın sürücü trafiği kilitled...