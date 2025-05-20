Yalova'da 7 yıl önce öldürülen çocuğun katil zanlısı kadının yargılanmasına başlandı

Yalova'nın Termal ilçesinde 7 yıl önce 12 yaşındaki Kerem Karakaya'nın av tüfeğiyle, iddiaya göre o tarihte aynı yaştaki arkadaşı F.B. tarafından vurularak hayatını kaybetmesine ilişkin, ağır ceza mahkemesinde yeniden açılan davada, F.B'nin annesinin yargılanmasına başlandı.

Yalova 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Serpil B. Trabzon'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) sisteminden katıldı.

Ölen Kerem Karakaya'nın annesi Rahime, babası Halil Karakaya, avukatları Şermin Tankut, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve sanık avukatı ise salonda hazır bulundu.

Duruşmada dinlenen sanık Serpil B, olay günü uyuduğu sırada silah sesi gelince dışarı çıktığını ve Kerem Karakaya'yı yerde yatarken gördüğünü öne sürdü.

Tüfeği yaban hayvanları için dolu halde tuttuğunu anlatan sanık, oğlu F.B. ile Kerem Karakaya'nın aralarının iyi olduğunu, oyun oynarken silahın ateş aldığını iddia etti.

Bilirkişi raporundaki, F.B'nin kurma işlevini yerine getiremediği için tüfeği kullanamayacağı bilgisinin sorulması üzerine sanık, Karakaya'nın görmemesi gereken bir şeyi gördüğü için öldürüldüğü iddiasını yalanladı.

Tanık olarak dinlenen, 7 yıl önce Termal İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli H.Ç'yi dinleyen mahkeme, olaydan sonra taziye için gittiği ailenin evinde kendini "Altan komutan" olarak tanıttığı ve delilleri kararttığına yönelik ifadeleri ise reddetti.

Aile avukatı Şermin Tankut, sanığın tutuklanmasını, olay yerinde tatbikat yapılması ve olay sırasında bölgede olan tanıkların dinlenmesini talep etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü avukatı ise dosyaya müdahil olma ve sanığın tutuklanması talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutuksuz yargılanmasının devamı ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

-"Dosyanın sonunda tek tutuklu, tek sanık, tek ceza olmayacak. Ceza yağacağına inanıyorum"

Mahkeme çıkışında gazetecilere açıklama yapan aile avukatı Tankut, duruşmadan memnun kalmadıklarını belirterek, gelmeyen tanıkların olduğunu söyledi.