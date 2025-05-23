Yeşilaydan Yalova Üniversitesi ve Orman Şube Müdürlüğü'ne ziyaret

Yeşilay Yalova Şube Başkanı İbrahim Akkanat ve yönetim kurulu üyeleri, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı ile Orman İşletme Müdürü Murat Koçluk'u ziyaret etti.

Program kapsamında ilk olarak Yalova Üniversitesi'ne giden Yeşilay Yalova Şube Başkanı Akkanat ile yönetim kurulu üyeleri, Rektör Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı tarafından karşılandı.

Ziyarette bağımlılıkla mücadele alanında yürütülebilecek ortak çalışmalar ve işbirliği imkanları üzerine verimli bir görüşme gerçekleştiren Akkanat, birlikte atılacak adımların toplumsal farkındalığa ve gençlerin sağlıklı geleceğine katkı sunmasını diledi.

Ardından Orman İşletme Müdürü Murat Koçluk'u ziyaret eden Akkanat ile yönetim kurulu üyeleri, Yeşilay'ın yürüttüğü çalışmalar ve hayata geçirilmesi planlanan projeleri paylaştı.

Akkanat, bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülebilecek ortak çalışmalar ve farkındalık faaliyetleri üzerine yapılan verimli görüşmeden dolayı Koçluk'a teşekkür etti.