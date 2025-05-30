Yalova'da sahibinin elinden kaçıp kara yoluna çıkan koyun cep telefonuyla görüntülendi
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde sahibinden kaçarak kara yoluna giren koyunu, vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde sahibinden kaçarak kara yoluna giren koyunu, vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Yalova-İzmit kara yolu Çiftlikköy mevkisinde sahibinin elinden kaçtığı öğrenilen koyun, kara yoluna inerek trafikte ilerledi.
Vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydettiği koyun, bir süre kara yolunda ilerledikten sonra çevredekiler tarafından yakalanarak sahibine teslim edildi.
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