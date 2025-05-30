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        Yalova'da sahibinin elinden kaçıp kara yoluna çıkan koyun cep telefonuyla görüntülendi

        Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde sahibinden kaçarak kara yoluna giren koyunu, vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 09:48 Güncelleme: 30.05.2025 - 09:48
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        Yalova'da sahibinin elinden kaçıp kara yoluna çıkan koyun cep telefonuyla görüntülendi
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        Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde sahibinden kaçarak kara yoluna giren koyunu, vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

        Yalova-İzmit kara yolu Çiftlikköy mevkisinde sahibinin elinden kaçtığı öğrenilen koyun, kara yoluna inerek trafikte ilerledi.

        Vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydettiği koyun, bir süre kara yolunda ilerledikten sonra çevredekiler tarafından yakalanarak sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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