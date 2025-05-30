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        Yalova'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı

        Yalova'da telefonda kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak bir kişiyi dolandırdığı öne sürülen 17 yaşındaki zanlı, tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 10:02 Güncelleme: 30.05.2025 - 10:02
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        Yalova'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı
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        Yalova'da telefonda kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak bir kişiyi dolandırdığı öne sürülen 17 yaşındaki zanlı, tutuklandı.

        Termal ilçesine bağlı Yenimahalle köyünde ikamet eden Irak uyruklu S.Y, telefonda kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan şüpheliye, bir miktar altın ve gümüş ile 1600 dolar teslim etti.

        Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan S.Y, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Bunun üzerine çalışma başlatan Termal İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Jandarma Suç Araştırma Timi, şüpheli A.B.B'yi (17) Yenimahalle köyünde yakaladı.

        Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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