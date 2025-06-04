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        Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu'nun adı Çınarcık'ta spor salonuna verildi

        Dünya ve Avrupa şampiyonu, olimpiyat üçüncüsü milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu'nun adı Yalova'nın Çınarcık ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı spor salonuna verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 19:49 Güncelleme: 04.06.2025 - 19:49
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        Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu'nun adı Çınarcık'ta spor salonuna verildi
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        Dünya ve Avrupa şampiyonu, olimpiyat üçüncüsü milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu'nun adı Yalova'nın Çınarcık ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı spor salonuna verildi.

        Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya ve protokolün katılımıyla düzenlenen törenle, Çınarcık Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı spor salonunun adı Buse Tosun Çavuşoğlu Spor Salonu oldu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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