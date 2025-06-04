Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu'nun adı Çınarcık'ta spor salonuna verildi

Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya ve protokolün katılımıyla düzenlenen törenle, Çınarcık Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı spor salonunun adı Buse Tosun Çavuşoğlu Spor Salonu oldu.

Dünya ve Avrupa şampiyonu, olimpiyat üçüncüsü milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu'nun adı Yalova'nın Çınarcık ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı spor salonuna verildi.

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