Şehit aileleri, kurum müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ile asker ve polis personelin katıldığı program, polis şehitliği ziyareti ve şehitler için Merkez Camisi'nde verilen mevlit ile sona erdi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların edilmesinin ardından Vali Yardımcısı Aziz Mercan, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın ve İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Yalova'da Jandarma Teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla asker ve polis şehitlikleri ziyaret edildi.

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