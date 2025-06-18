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        Yalova'da drone destekli kırmızı ışık denetiminde 598 bin lira ceza kesildi

        Yalova'da bu ay içinde trafik ekiplerinin yaptığı dron destekli kırmızı ışık denetimlerinde 276 araç sürüsüne 598 bin 92 lira para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 16:51 Güncelleme: 18.06.2025 - 16:51
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        Yalova'da drone destekli kırmızı ışık denetiminde 598 bin lira ceza kesildi
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        Yalova'da bu ay içinde trafik ekiplerinin yaptığı dron destekli kırmızı ışık denetimlerinde 276 araç sürüsüne 598 bin 92 lira para cezası uygulandı.

        Yalova Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliğinin sağlanması, trafik kazalarının en aza indirilmesi ve denetim faaliyetleri yoluyla sürücülerin trafik kurallarına uyma hassasiyetini artırma amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

        Araç sürücülerine yönelik 1-18 haziran tarihleri arasında dron destekli kırmızı ışık denetimlerinde, kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edilen 276 araç sürücüsüne toplam 598 bin 92 lira tutarında ceza kesildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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