Yalova'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan DEAŞ üyesi yakalandı

Yalova Valiliği koordinesinde, Yalova İl Jandarma Komutanlığınca, vatandaşların huzur ve güven ortamı içinde yaşamalarını sağlamak maksadıyla, terör suçları başta olmak üzere bütün suç ve suçlularla mücadeleye kararlılıkla devam edileceği bildirildi.

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