Yalova'da panelvan ile otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yalova-Armutlu kara yolu Teşvikiye Beldesi mevkiinde sürücü isimleri henüz öğrenilemeyen 33 RL 314 plakalı panelvan ve 34 JSL 58 plakalı otomobil çarpıştı.

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