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        Yalova'da panelvan ile otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde panelvan ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 15:59 Güncelleme: 30.06.2025 - 15:59
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        Yalova'da panelvan ile otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde panelvan ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Yalova-Armutlu kara yolu Teşvikiye Beldesi mevkiinde sürücü isimleri henüz öğrenilemeyen 33 RL 314 plakalı panelvan ve 34 JSL 58 plakalı otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla Çınarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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