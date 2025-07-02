Yalova'da 4 aracın karıştığı trafik kazası güvenlik kamerasında

Yalova-Çınarcık kara yolunun Koru Beldesi mevkisinde seyir halindeki kamyonet, ara yoldan çıkan hafif ticari araca çarptıktan sonra manevra yapınca park halinde iki araca daha çarptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.