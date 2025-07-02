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        Yalova'da 4 aracın karıştığı trafik kazası güvenlik kamerasında

        Yalova'da 4 aracın karıştığı trafik kazası, çevrede bulunan işyerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 19:56 Güncelleme: 02.07.2025 - 19:56
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        Yalova'da 4 aracın karıştığı trafik kazası güvenlik kamerasında
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        Yalova'da 4 aracın karıştığı trafik kazası, çevrede bulunan işyerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

        Yalova-Çınarcık kara yolunun Koru Beldesi mevkisinde seyir halindeki kamyonet, ara yoldan çıkan hafif ticari araca çarptıktan sonra manevra yapınca park halinde iki araca daha çarptı.

        Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Görüntülerde, kaza anı ve kamyonetin çarptığı park halindeki aracın yol kenarında çalışan süs bitkisi firması işçisine çarpma anı yer alıyor.

        Çarpmanın etkisiyle savrulan işçi ise kazayı yara almadan atlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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