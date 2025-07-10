Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Yalova'da boğulma tehlikesi yaşayan 8 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı

        Yalova'da girdiği denizde boğulma tehlikesi yaşayan 8 yaşındaki çocuk hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 18:26 Güncelleme: 10.07.2025 - 18:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yalova'da boğulma tehlikesi yaşayan 8 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yalova'da girdiği denizde boğulma tehlikesi yaşayan 8 yaşındaki çocuk hastanede tedavi altına alındı.

        Annesi Nurcan Kırmızı ile Yalova'da çalışan babası Cuma Kırmızı'nın yanına tatile gelen Yusuf Kırmızı (8), denize girmek için belediye tarafından işletilen Akasya Plajı'na gitti.

        Ailesinin yanında olmadığı sırada denize giren ve bir süre sonra gözden kaybolan Kırmızı, o sırada yüzen vatandaşlar tarafından sudan çıkarılarak sahile getirildi.

        Kısa sürede bölgeye ulaşan 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Kırmızı, ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

        Hastanede gözlem altında tutulan Kırmızı'nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

        Görgü tanıklarından Ayhan Akcan, ailesi yanında yokken denize giren çocuğun, yüzen arkadaşları tarafından sudan çıkarıldığını söyledi.

        Akcan, olayı şöyle anlattı:

        "Omuzlarında çıkarıyorlar. Üzüncü bir olay. Kendisine burada ilk müdahale yapıldı. Kesinlikle belediye çalışanları değil, sivil halk tarafından yapıldı. Ambulans zamanında geldi diyebilirim. 10 gün önce de burada bir boğulma ve can kaybımız oldu maalesef."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İş insanı Adem Soytekin tahliye edildi
        İş insanı Adem Soytekin tahliye edildi
        CHP'li Tutdere görevden uzaklaştırıldı
        CHP'li Tutdere görevden uzaklaştırıldı
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Duruşmada mahkeme heyetine küfretti!
        Duruşmada mahkeme heyetine küfretti!
        10 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        10 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        Manavgat'taki rüşvet operasyonunda etkin pişmanlık ifadesi
        Manavgat'taki rüşvet operasyonunda etkin pişmanlık ifadesi
        Boğaz'da yıkım! Çalışmalar başladı
        Boğaz'da yıkım! Çalışmalar başladı
        Damla'yı 47 bıçak darbesiyle katletmişti! En ağırdan, 24 yıla!
        Damla'yı 47 bıçak darbesiyle katletmişti! En ağırdan, 24 yıla!
        Fenerbahçe vites yükseltti: Rotasını Paris'e çevirdi!
        Fenerbahçe vites yükseltti: Rotasını Paris'e çevirdi!
        POS cihazından yüzbinlerce çekimle vurgun
        POS cihazından yüzbinlerce çekimle vurgun
        TCMB rezervlerinde rekor artış
        TCMB rezervlerinde rekor artış
        İletişim Başkanlığı'nda devir teslim
        İletişim Başkanlığı'nda devir teslim
        Fenerbahçe'nin stadyum ve forma göğüs sponsoru belli oldu!
        Fenerbahçe'nin stadyum ve forma göğüs sponsoru belli oldu!
        MSB'den 12 askerin şehit olduğu metan gazı olayıyla ilgili açıklama: İstisnai, öngörülemez ve olağan dışı bir durum
        MSB'den 12 askerin şehit olduğu metan gazı olayıyla ilgili açıklama: İstisnai, öngörülemez ve olağan dışı bir durum
        "Kartal'ın yeni 10 numarası Orkun Kökçü!"
        "Kartal'ın yeni 10 numarası Orkun Kökçü!"
        MSB'den 'bedelli askerlik ücreti' açıklaması
        MSB'den 'bedelli askerlik ücreti' açıklaması
        Müjde Uzman, CİMER'e şikâyet edildi
        Müjde Uzman, CİMER'e şikâyet edildi
        Kartalkaya davasında 4'üncü gün! "Ayrıcalıklı misafirleri kurtardılar"
        Kartalkaya davasında 4'üncü gün! "Ayrıcalıklı misafirleri kurtardılar"
        İki Türk bilim insanından diyabet için uluslararası işbirliği
        İki Türk bilim insanından diyabet için uluslararası işbirliği
        Rüçhan Çamay hayatını kaybetti
        Rüçhan Çamay hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        Ormanda kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı
        Ormanda kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı
        Yalova'da vinç yüklü TIR alt geçitte sıkıştı; kaza kamerada
        Yalova'da vinç yüklü TIR alt geçitte sıkıştı; kaza kamerada
        Yalova'da alt geçide sıkışan tır, kurtarıldı
        Yalova'da alt geçide sıkışan tır, kurtarıldı
        Motosikletli şüphelinin valizinden 3 kilo 750 gram skunk çıktı
        Motosikletli şüphelinin valizinden 3 kilo 750 gram skunk çıktı
        13'üncü üniversitesini birincilikle bitirdi
        13'üncü üniversitesini birincilikle bitirdi
        Yalova'da tarım işletme deposunda yangın; 1 otomobil ile sera da zarar görd...
        Yalova'da tarım işletme deposunda yangın; 1 otomobil ile sera da zarar görd...