Yalova'da zabıta ekipleri parkta çekirdek kabuklarını yere atanlara temizlik yaptırdı

Yalova'da oturdukları parkta çekirdeklerin kabuklarını yere atan kişileri güvenlik kamerasından izleyen zabıta ekipleri, bu kişilere parkı temizletti.

Yalova Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çevre zabıta ekiplerinin güvenlik kameralarını izlediği sırada Dere Mahallesi'ndeki Abdülkadir Efendi Parkı'nda çekirdek kabuklarını yere atan dört kişiyi tespit etti.

Parka giden ekipler, uyarıların ardından yere kabukları atan kişilerden çevreyi temizlemeleri istedi.

Zabıta ekiplerinin yönlendirmesiyle, alandaki çekirdek kabukları ilgili kişiler tarafından toplandı.

Park ve yeşil alanların herkesin ortak kullanımında olduğu belirtilen açıklamada, "Ortak alanlar, ortak sorumluluktur. Bu alanların temiz tutulması hem çevre sağlığı hem de toplum bilinci açısından büyük önem taşımaktadır. Özellikle yaz aylarında çöp ve izmarit atımı, çekirdek kabuğu kirliliği gibi alışkanlıklara karşı sıfır tolerans uygulanacaktır. Bununla ilgili denetimlerimiz artarak devam edecektir." ifadesine yer verildi.