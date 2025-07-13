Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Yalova'da zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 19:07 Güncelleme: 13.07.2025 - 19:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yalova'da zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Teşvikiye beldesinde belediye binası arkasındaki zeytinlik alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İlk müdahaleyi çevredekiler yaparken, bölgeye ihbar üzerine Çınarcık Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce kısa sürede söndürülen yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor.

        Yangında çok sayıda zeytin ağacının yandığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Edirne'de orman yangını
        Edirne'de orman yangını
        Feti Yıldız: Şimdi kardeşlik zamanı
        Feti Yıldız: Şimdi kardeşlik zamanı
        Özel ve Bahçeli'yi ziyaret edecekler
        Özel ve Bahçeli'yi ziyaret edecekler
        Fenerbahçe'ye Talisca'dan kötü haber!
        Fenerbahçe'ye Talisca'dan kötü haber!
        Bunaltan sıcaklar hız kesmiyor!
        Bunaltan sıcaklar hız kesmiyor!
        Mücadelede heyecan sürüyor!
        Mücadelede heyecan sürüyor!
        Osimhen transferinde yeni gelişme!
        Osimhen transferinde yeni gelişme!
        Konteynerde soygun cinayeti!
        Konteynerde soygun cinayeti!
        3 kişinin öldüğü yangında alarm sistemi iddiası!
        3 kişinin öldüğü yangında alarm sistemi iddiası!
        "Otel yönetimi, çıkarken yan odadakileri bile uyandırmadı!"
        "Otel yönetimi, çıkarken yan odadakileri bile uyandırmadı!"
        Katili ortaya çıkaran detay! Necla Sağlam cinayeti Türkiye'yi sarstı!
        Katili ortaya çıkaran detay! Necla Sağlam cinayeti Türkiye'yi sarstı!
        Gümüşlük'teki bu lokantayı nasıl anlatsam nereden başlasam
        Gümüşlük'teki bu lokantayı nasıl anlatsam nereden başlasam
        Şile Belediye Başkanı adliyeye sevk edildi
        Şile Belediye Başkanı adliyeye sevk edildi
        İnternetsiz mesajlaşma uygulaması!
        İnternetsiz mesajlaşma uygulaması!
        Aşırı sıcaklara karşı sıcak çarpması uyarısı!
        Aşırı sıcaklara karşı sıcak çarpması uyarısı!
        'Kendimi şanslı hissediyorum' butonu neden var?
        'Kendimi şanslı hissediyorum' butonu neden var?
        Devrik 'Kraliçe', kraliçe oldu
        Devrik 'Kraliçe', kraliçe oldu
        "Ünlü olmak gibi bir gayem yoktu"
        "Ünlü olmak gibi bir gayem yoktu"
        Dünya mirası oldu
        Dünya mirası oldu

        Benzer Haberler

        Yalova'da zeytinlik yangını
        Yalova'da zeytinlik yangını
        Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü, düştüğü aracın üzerinde ambulans...
        Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü, düştüğü aracın üzerinde ambulans...
        Zabıta gözetiminde yere attıkları çekirdek kabuklarını temizlediler
        Zabıta gözetiminde yere attıkları çekirdek kabuklarını temizlediler
        Yalova'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı
        Yalova'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı
        Yalova'da zabıta ekipleri parkta çekirdek kabuklarını yere atanlara temizli...
        Yalova'da zabıta ekipleri parkta çekirdek kabuklarını yere atanlara temizli...
        Yalova'da eve giren yılan itfaiye tarafından çıkarıldı
        Yalova'da eve giren yılan itfaiye tarafından çıkarıldı