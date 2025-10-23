Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Yalova'da tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü

        Yalova'da seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın hasara yol açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 16:18 Güncelleme: 23.10.2025 - 16:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yalova'da tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yalova'da seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın hasara yol açtı.

        Çiftlikköy Taşköprü mevkisinde seyir halinde olan 16 BPL 167 plakalı züccaciye ürünü yüklü tırın dorsesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

        Yangının çıktığını gören sürücü, tırın kupa kısmını dorseden ayırarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası dorsedeki ürünler zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hasret cinayetinde baş şüphelinin 3 yakını tutuklandı!
        Hasret cinayetinde baş şüphelinin 3 yakını tutuklandı!
        Gelir İdaresi'nden 'kiralarla ilgili yeni vergi geldiği' iddialarına yanıt
        Gelir İdaresi'nden 'kiralarla ilgili yeni vergi geldiği' iddialarına yanıt
        CHP kurultay davasında ne bekleniyor? İşte 4 olası senaryo
        CHP kurultay davasında ne bekleniyor? İşte 4 olası senaryo
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Savcıyı makamında tehdit edenlerin hesap günü!
        Savcıyı makamında tehdit edenlerin hesap günü!
        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!
        3 kişiyi öldürdü! İstanbul'da gece saatlerinde vahşet!
        'Ayvalık zeytinyağı'nda sahtecilik
        'Ayvalık zeytinyağı'nda sahtecilik
        Gazze'de İsrail'i kızdıran görüntü
        Gazze'de İsrail'i kızdıran görüntü
        Katliam gibi kaza... 3 kardeş öldü!
        Katliam gibi kaza... 3 kardeş öldü!
        "Bodo/Glimt yerle bir edildi"
        "Bodo/Glimt yerle bir edildi"
        3 çocuk annesi son sınıf öğrencisi... Üniversitede kadın cinayeti
        3 çocuk annesi son sınıf öğrencisi... Üniversitede kadın cinayeti
        ABD Netanyahu'dan ateşkese "şans vermesini" istedi
        ABD Netanyahu'dan ateşkese "şans vermesini" istedi
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde!
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde!
        Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı!
        Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı!
        Ömürlük değilmiş
        Ömürlük değilmiş
        Ozan Güven'in cezası onandı
        Ozan Güven'in cezası onandı
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!
        Dilinizin rengi değişiyorsa dikkat!
        "Zayıflama iğnesi" mutlaka doktor onayıyla kullanılmalı
        "Zayıflama iğnesi" mutlaka doktor onayıyla kullanılmalı

        Benzer Haberler

        Şarkıcı Güllü ölmeden 12 gün önce klip çekimi için kamera karşısına geçmiş
        Şarkıcı Güllü ölmeden 12 gün önce klip çekimi için kamera karşısına geçmiş
        Yalova'da konserve yüklü TIR, alev alev yandı
        Yalova'da konserve yüklü TIR, alev alev yandı
        Çınarcık'ta meme kanseri farkındalığı için doğa yürüyüşü düzenlendi
        Çınarcık'ta meme kanseri farkındalığı için doğa yürüyüşü düzenlendi
        Aile hekiminin önerisiyle kontrol yaptırdı; erken teşhisle kanseri yendi
        Aile hekiminin önerisiyle kontrol yaptırdı; erken teşhisle kanseri yendi
        Çınarcık'ta Muhtarlar Günü Kutlandı
        Çınarcık'ta Muhtarlar Günü Kutlandı
        Yalova'da kafası yoğurt kabına sıkışan köpek yavrusunu kamyon sürücüsü kurt...
        Yalova'da kafası yoğurt kabına sıkışan köpek yavrusunu kamyon sürücüsü kurt...